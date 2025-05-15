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Беременная женщина и еще пять человек застряли в лифте в Таразе

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Человек нажимает на кнопку лифта
Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

В 13-м микрорайоне Тараза шесть человек оказались заперты в пассажирском лифте. На помощь людям пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации МЧС, прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. Двум людям бригадой ЦМК МЧС была оказана медицинская помощь в связи с ухудшением самочувствия.

МЧС напоминает, если вы застряли в лифте:

  1. не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
  2. свяжитесь с диспетчером;
  3. не нажимайте на все кнопки подряд;
  4. не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
  5. используйте все каналы связи с внешним миром.

Напомним, ранее столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте - среди них трое взрослых и один младенец, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

До этого в Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома.

Также столичные спасатели пришли на помощь ребенку, который закрылся в уборной. Им пришлось забираться на пятый этаж с помощью спецоборудования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245467-beremennaya-zhenshchina-i-eshche-pyat-chelovek-zastryali-v-lifte-v-taraze/