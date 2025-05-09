"Оказались в ловушке": спасение семьи с младенцем показали в МЧС (видео)
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Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте - среди них трое взрослых и один младенец, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Сегодня в одном из торговых домов, расположенных по проспекту Туран в районе Нура трое взрослых и младенец оказались в ловушке пассажирского лифта.
Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи никто не нуждался", - сообщили в ведомстве.
МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки подряд;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.
До этого в Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома.
Также столичные спасатели пришли на помощь ребенку, который закрылся в уборной. Им пришлось забираться на пятый этаж с помощью спецоборудования.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243406-okazalis-v-lovushke-spasenie-semi-s-mladencem-pokazali-v-mchs-video/