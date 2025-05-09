"Оказались в ловушке": спасение семьи с младенцем показали в МЧС (видео)

Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте - среди них трое взрослых и один младенец, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Сегодня в одном из торговых домов, расположенных по проспекту Туран в районе Нура трое взрослых и младенец оказались в ловушке пассажирского лифта.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи никто не нуждался", - сообщили в ведомстве.

МЧС напоминает, если Вы застряли в лифте:

не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

свяжитесь с диспетчером;

не нажимайте на все кнопки подряд;

не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

используйте все каналы связи с внешним миром.

До этого в Астане спасатели освободили троих человек, включая двоих детей, застрявших в пассажирском лифте многоэтажного дома.

Также столичные спасатели пришли на помощь ребенку, который закрылся в уборной. Им пришлось забираться на пятый этаж с помощью спецоборудования.