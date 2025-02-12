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С помощью альпинистского снаряжения пришлось пробираться спасателям к ребенку в Астане

Опубликовано:

Спасатель забрался в окно
Спасатель. Фото: МЧС РК

Столичные спасатели пришли на помощь ребенку, который закрылся в уборной. Им пришлось забираться на пятый этаж с помощью спецоборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек в районе Сарыарка по ул. Бейбарыс Султан.

Как оказалось, ребенок 2022 года рождения закрыла дверь в уборной и не смогла открыть ее.

"️Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна девятого этажа и проникли через балкон в квартиру расположенного на пятом этаже. Убедившись, что с ребенком все в порядке, спасатели открыли дверь изнутри и передали малыша матери", - пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в МЧС призывали родителей быть внимательными, не оставлять детей без присмотра.

В случае непредвиденных ситуаций звоните по единому номеру вызова службы спасения 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220251-s-pomoshchyu-alpinistskogo-snaryazheniya-prishlos-probiratsya-spasatelyam-k-zakryvshemusya-rebenku-v-astane/