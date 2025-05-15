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Появились новые данные о состоянии здоровья Сары Назарбаевой

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Қазақ тілінде оқу
Сара Назарбаева
Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Информация о кончине Сары Назарбаевой не соответствует действительности, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Национальный госпиталь медцентра управления делами президента РК.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в медицинской организации, информация, распространяемая в Сети о кончине Сары Назарбаевой, не соответствует действительности. При этом в госпитале воздержались от более подробных комментариев.

"Пациент проходит лечение в Национальном госпитале медицинского центра управления делами президента РК. В соответствие статьей 273 Кодекса РК "О здоровье и системе здравоохранения", сведения, касающиеся диагноза, состояния здоровья, относятся к категории информации, составляющей врачебную тайну.

Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки, с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважением к личной жизни и защиту от возможного вмешательства в процесс лечения. Благодарим за понимание и уважительное отношение к вопросам медицинской этики", - подчеркнули в госпитале.

Отметим, недавно в Сети публиковали информации о болезни Сары Назарбаевой. А вчера в Казнете появилась информация о том, что на 85-м году ушла из жизни Сара Назарбаева - первая супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Однако вскоре пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай опроверг данные сведения.

Сара Алпысовна Назарбаева родилась в феврале 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году стала супругой Нурсултана Назарбаева. На официальном сайте первого президента РК говорится, что она является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек" - основан в 1992 году.

В 1994 году стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана", а в 1999-м - председателем попечительского совета благотворительного фонда "Демография".

В 2010 году удостоилась награды Международного фонда SOS Kinderdorf International - "Золотого кольца", которое вручается женщинам, посвятившим свою жизнь детям из детских деревень SOS Kinderdorf.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245374-poyavilis-novye-dannye-o-sostoyanii-zdorovya-sar-nazarbaevoy/