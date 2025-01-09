Казахстанцы смогут оцифровать свои школьные аттестаты

Казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НИТ".

По данным АО "Национальные информационные технологии", на портале eGov.kz стала доступна услуга по оцифровке документов об образовании.

"Теперь граждане могут не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома.

Государственная услуга "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" была расширена. Если ранее услуга позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании", - сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Образование".

Выбрать услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажать "Заказать услугу онлайн".

Выбрать тип заявки "Оцифровка сведений о документах об образовании", вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании.

Результат услуги будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

"Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги - 5 рабочих дней.

Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных", - сообщили в АО.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile.

В октябре того же года мы писали о новой онлайн-услуге для казахстанцев - они могут получить жилищный сертификат на 1,5 млн тенге. Подать заявку на его получение можно на портале "Электронного правительства".

Еще одно новшество на Egov Mobile появилось летом прошлого года - услуга заключалась в том, что теперь казахстанцы могут оформить там трудовой договор с работодателем.

До этого была введена услуга, благодаря которой казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти.