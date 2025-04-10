Еще одну услугу перевели в цифровой формат в Казахстане

В приложении eGov Mobile запустили еще одну услугу - теперь выпускники зарубежных вузов смогут подтверждать диплом онлайн, передает NUR.KZ. Ранее услуга была доступна только офлайн.

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", теперь в приложении eGov Mobile доступна услуга по признанию дипломов о высшем и послевузовском образовании, полученных за рубежом.

"Это позволяет выпускникам иностранных вузов официально подтвердить свой диплом для трудоустройства или продолжения учебы в Казахстане.

Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов, но теперь весь процесс доступен онлайн. Это значительно сокращает сроки рассмотрения заявки и делает услугу удобной для пользователей", - сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile;

перейти в раздел "Услуги" - "Образование" и выбрать услугу "Признание документов о высшем и послевузовском образовании";

заполнить заявку, прикрепить необходимые документы и произвести оплату;

подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Сообщается, что после этого заявитель получает удостоверение о признании диплома в электронной форме либо мотивированный отказ.

В этом году еще несколько государственных услуг перевели в цифровой формат. Так, в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.

До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.

А в ноябре 2024 года стало известно, что казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile.