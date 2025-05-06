Новая услуга доступна казахстанцам на eGov

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт "Электронного правительства".

Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление в учебном заведении, не выходя из дома, через портал eGov.kz.

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

Отмечается, что раньше кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги.

Теперь процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных.

Подчеркивается, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления.

Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.

Чтобы получить услугу, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба";

выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";

выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;

указать адрес проживания и прикрепить документы;

подписать заявку одним из доступных методов подписания;

результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней.

"В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ", - пояснили авторы.

Отметим, недавно на eGov стала доступна еще одна услуга, связанная с образованием - теперь выпускники зарубежных вузов смогут подтверждать диплом онлайн. Ранее процедура признания требовала личного обращения и сбора бумажных документов.

До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.