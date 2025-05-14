Жара до 36 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 14 мая, в Алматы обещают дождь, а жителей Астаны и Шымкента предупреждают о сильной жаре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 20 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 33 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.