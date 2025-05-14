"Обокрал отца": мужчину подозревают в краже драгоценностей из дома родителей в Жамбылской области

Жителя Жамбылской области подозревают в краже золотых украшений. Пострадавшим оказался его собственный отец, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиа-портале МВД РК сообщили, в краже золотых украшений на сумму свыше 1,8 млн тенге подозревается 40-летний мужчина. В ходе расследования выяснилось, что пострадавшим оказался его собственный отец.

По сведениям полиции, мужчина оказался в сложной жизненной ситуации — не имел постоянной работы и нуждался в деньгах.

"Обратившись за материальной помощью к родителям и получив отказ, он решил пойти на крайние меры. Дождавшись, когда семья отправится на праздничное мероприятие, подозреваемый проник в дом через окно и забрал ювелирные изделия — как мужские, так и женские", - сообщили в МВД.

Похищенное имущество оценили в крупную сумму. Подозреваемый признал вину, проводится досудебное расследование.

Напомним, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали, что полицейские Караганды совместно со спецподразделением "Арлан" задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении квартирных краж.

Также в Атырау задержали двух мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. По версии следствия, похищенные ценности они вывозили в Актобе и сбывали в ломбарды.

А в Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась квартирными кражами. По версии полиции, они причастны как минимум к 5 эпизодам.