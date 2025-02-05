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Видео задержания подозреваемых в совершении квартирных краж показали в полиции Караганды

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Полицейские Караганды совместно со спецподразделением "Арлан" задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении квартирных краж, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в результате оперативных мероприятий сотрудники Центрального отдела полиции УП города Караганды совместно со специальным подразделением "Арлан" задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении квартирных краж.

В ходе спецоперации задержаны пять человек в возрасте от 23 до 36 лет. По данным следствия, подозреваемые с ноября по декабрь прошлого года проникали в квартиры, срывали решетки и отжимали пластиковые окна, похищая ценные вещи и денежные средства.

Один из инцидентов произошел 11 ноября: в полицию обратился житель города, заявив, что неизвестные лица проникли в его квартиру в одном из домов на улице Жамбыла и похитили из шкафа в спальной комнате золотые украшения, причинив ущерб в размере 1,5 миллиона тенге.

Аналогичный эпизод произошел в квартире 60-летней жительницы Караганды на улице Абая. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму 7 миллионов тенге (5 тысяч долларов США и 3 миллиона тенге).

"На данный момент следствие установило причастность задержанных к семи квартирным кражам в Караганде и Темиртау. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 15 миллионов тенге. Трое подозреваемых арестованы. Полицейские продолжают проверку на возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Напомним, ранее в конце января в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218281-video-zaderzhaniya-podozrevaemyh-v-sovershenii-kvartirnyh-krazh-pokazali-v-policii-karagandy/