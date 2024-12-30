Пропадавшие из квартир в Атырау ценности вывозили в Актобе (видео)

В Атырау задержали двух мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. По версии следствия, похищенные ценности они вывозили в Актобе и сбывали в ломбарды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Атырау полицейские задержали двух мужчин.

По версии следствия, 28-летний мужчина вместе с 26-летним сообщником систематически обкрадывал дома, проникая через окна ночью. Используя автомобиль для передвижения, они выбирали как городские районы, так и сельские округа.

Украденные золотые украшения и другие ценности подозреваемые вывозили в Актобе, где сбывали их в ломбарды.

В одном из случаев задержанные проникли в дом через окно и похитили 100 000 тенге и смартфон стоимостью 40 000 тенге.

В другом эпизоде добычей стали золотая цепочка и наличные, а общий ущерб составил 172 000 тенге.

В ДП Атырауской области добавили, что один из задержанных ранее дважды был осужден за аналогичные преступления. На данный момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают следственные мероприятия, чтобы установить их причастность к другим эпизодам.

Ранее сообщалось, что в Темиртау задержан мужчина, подозреваемый в краже ювелирных украшений на 2,5 млн тенге. Он признался в совершении преступления.

Также в Темиртау сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в кражах золотых изделий на сумму 850 тысяч тенге.

Кроме того, в Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге.