Движение по участкам двух параллельных улиц частично перекроют в Астане

С 12 по 15 мая будет частично перекрыто движение по ул. Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова - на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует жителей и гостей города о начале работ по среднему ремонту улиц Фахт бен Абдул Азиз и С. Кожахметова на участке от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Байсеитовой.

В связи с этим, с 12 по 15 мая будет частично перекрыто движение на данных участках. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Дорожные работы. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщает ведомство.

Добавим, также мы писали, что с 11 по 18 мая будет частично перекрыто движение по улице Куршым на участке от улицы Болашак до улицы Жанаконыс.

Ранее сообщалось, что в Астане начинается средний ремонт проспекта М.Жумабаева, в связи с чем до 19 мая движение на одном из участков будет перекрыт.

Отметим, в Астане в этом году планируют отремонтировать 60 дорог.

Кроме того, столичный акимат ранее предупреждал, что в Астане в этом году начался масштабный строительный сезон: активно ведутся работы по строительству, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети.