Еще одну улицу временно закроют на ремонт в Астане

В Астане продолжаются работы по среднему ремонту улиц. На этой неделе ограничения вводят по улице Куршым, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 11 по 18 мая будет частично перекрыто движение по улице Куршым на участке от улицы Болашак до улицы Жанаконыс.

Движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - предупредили в ведомстве.