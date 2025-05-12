Еще одну улицу временно закроют на ремонт в Астане
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В Астане продолжаются работы по среднему ремонту улиц. На этой неделе ограничения вводят по улице Куршым, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщает столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с 11 по 18 мая будет частично перекрыто движение по улице Куршым на участке от улицы Болашак до улицы Жанаконыс.
Движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - предупредили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243919-eshche-odnu-ulicu-vremenno-zakroyut-na-remont-v-astane/