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Дождь и сильный ветер обещают в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Прохожий с зонтом
Прохожий с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 11 мая, в Астане и Алматы ожидаются дожди, а жителям Шымкента обещают солнечную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 9,4 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 7,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243682-dozhd-i-silnyy-veter-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь и сильный ветер обещают в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье