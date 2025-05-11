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Жара до 35 градусов, грозы и град: непогода обрушится на Казахстан

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Грозовые тучи над землей
Грозовые тучи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана в понедельник, 12 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Так, из-за тумана завтра объявлено штормовое предупреждение в Астане и Карагандинской области.

Грозу, град и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с обещают в Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской областях и области Абай.

Сильный дождь и град прогнозируют в Западно-Казахстанской области.

Штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности объявлено в области Ұлытау и Кызылординской области.

Грозу с сильными порывами ветра прогнозируют в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Алматы.

А в Актюбинской области штормовое предупреждение объявлено из-за сильной жары до 35 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243856-zhara-do-35-gradusov-grozy-i-grad-nepogoda-obrushitsya-na-kazahstan/