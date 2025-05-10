Дождливую погоду пообещали в Алматы и Астане в субботу

Cиноптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 10 мая. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра – 10,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +28 градусов, ночью опустятся до +17 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в выходные в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, усиление ветра.