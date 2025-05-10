Сильные осадки и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 мая из-за ухудшения погодных условий - в ряде регионов возможны осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгдиромет".

11 мая в горных районах области Жетісу днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра в Западно-Казахстанской области возможна гроза, днем град. Ветер северо-западный на западе, юге области ночью порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидаются гроза, днем на севере области сильный дождь, град. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

11 мая утром и днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области - чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза, днем на востоке юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе Атырауской области прогнозируется гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Мангистауской области - туман. Днем на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

11-15 мая по Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в горных районах области - высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 мая в Северо-Казахстанской области ночью на севере, юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Актюбинской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность

Предстоящей ночью на севере, юге, востоке, днем на востоке Акмолинской области возможна гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается гроза, ночью на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере области град. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане 11 мая - гроза, днем град. Сохранится высокая пожарная опасность.