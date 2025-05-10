Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильные осадки и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Сильный дождь в городе
Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 11 мая из-за ухудшения погодных условий - в ряде регионов возможны осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгдиромет".

11 мая в горных районах области Жетісу днем ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра в Западно-Казахстанской области возможна гроза, днем град. Ветер северо-западный на западе, юге области ночью порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидаются гроза, днем на севере области сильный дождь, град. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

11 мая утром и днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области - чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза, днем на востоке юге, в горных районах области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе Атырауской области прогнозируется гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Мангистауской области - туман. Днем на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

11-15 мая по Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в горных районах области - высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

11 мая в Северо-Казахстанской области ночью на севере, юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северо-восточный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Актюбинской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность

Предстоящей ночью на севере, юге, востоке, днем на востоке Акмолинской области возможна гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается гроза, ночью на севере, востоке области сильный дождь, днем на севере области град. Ветер северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Астане 11 мая - гроза, днем град. Сохранится высокая пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243637-silnye-osadki-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/