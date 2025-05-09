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Снова дожди, град и ветер: непогода накроет Казахстан в выходные

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Осадки
Осадки. Иллюстративное фото: Towasit Kongton/Getty Images

В предстоящие выходные в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В предстоящие трое суток, по данным синоптиков, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. 

10 мая на севере, юго-востоке, 10-11 мая на востоке, 11 мая на западе Казахстана ожидаются сильные дожди.

По республике прогнозируется усиление ветра, в юго-западных, южных регионах Казахстана с пыльной бурей.

На северо-западе страны ожидается повышение температур воздуха ночью от 6-16 до 10-20 тепла, днем от 18-26 до 20-35 тепла, на севере колебание ночью от 10-17 до 5-13 тепла, днем от 17-27 до 13-23 тепла, на юге республики ночью ожидается 12-20 тепла, днем повышение от 24-32 до 28-37 тепла.

На остальной территории республики значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года - последний весенний месяц будет теплым.

Сообщалось, что в первой декаде мая ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер, на юге и юго-западе страны пыльные бури, лишь в отдельные дни по республике прогнозируется малооблачная погода без осадков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243415-snova-dozhdi-grad-i-veter-nepogoda-nakroet-kazahstan-v-vyhodnye/