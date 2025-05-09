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Шквальный ветер, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Опубликовано:

Тучи сгущаются над полем
Вид на поле. Иллюстративное фото: NUR.KZ

В ряде регионов Казахстана завтра ожидаются неблагоприятные погодные условия - синоптики обещают осадки, грозу, местами град и шквальный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане, по данным синоптиков, обещают временами грозу, днем ожидается град. Ветер юго-западный, западный временами порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

А в Алматы 10 мая ночью ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

10 мая в Атырауской области на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

В центре Кызылординской области также прогнозируется гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза и град завтра будут и в Павлодарской области.

10 мая на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области обещают грозу, днем на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

10 мая ночью в горных районах Алматинской области будет сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность.

А в Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, туман, днем град. Ветер северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на юге области временами порывы 25 м/с.

10 мая на севере, юге, в центре Акмолинской области будет сильный дождь, град. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с.

10 мая в Западно-Казахстанской области на западе, севере, обещают грозу, днем град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Аналогичная погода завтра ожидается в области Абай и в Туркестанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243469-shkvalnyy-veter-grozy-i-dozhdi-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/