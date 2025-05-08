От 31 до 34 градусов жары ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 8 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.