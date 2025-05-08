От 31 до 34 градусов жары ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 8 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242878-ot-31-do-34-gradusov-zhary-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/