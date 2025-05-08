Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

От 31 до 34 градусов жары ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Женщина с зонтом на тротуаре
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 8 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура снизится до 12 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже будет пасмурно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 34 градусов, ночью опустятся до 22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242878-ot-31-do-34-gradusov-zhary-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

От 31 до 34 градусов жары ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг