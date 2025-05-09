До 30 градусов жары и осадки обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 9 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до 30 градусов, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют также небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 14 градусов. Скорость ветра – 9,8 м/с.

В Шымкенте будет небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 28 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,4 м/с.