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Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента 7 мая

Опубликовано:

Деревья на улице
На природе. Иллюстративное фото: Elena Popova / Getty Images

Сегодня в Алматы будет облачно, в Астане - пасмурно. Только в Шымкенте ясное небо, а температура поднимется до 35 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы малооблачно. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра - 2,5 м/с.

В Астане пасмурно. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра - 5 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242710-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-almaty-astany-i-shymkenta-7-maya/

Автор: Юлия Павлова

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Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента 7 мая