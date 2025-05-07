Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента 7 мая

Сегодня в Алматы будет облачно, в Астане - пасмурно. Только в Шымкенте ясное небо, а температура поднимется до 35 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы малооблачно. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра - 2,5 м/с.

В Астане пасмурно. Днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра - 5 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 35 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.