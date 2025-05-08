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"Рискуя жизнью": полицейский и газовщик спасли троих детей из пожара в Талдыкоргане

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Сгоревший дом
Место пожара. Фото: Polisia.kz

В Талдыкоргане 7 мая загорелся двухэтажный дом. В нем находились трое детей. Благодаря проезжающему мимо полицейскому и экстренным службам никто из детей не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиа-портале Министерства внутренних дел РК сообщили, что 7 мая полицейский Мирас Даутов находился вне службы, но случайно проезжал мимо горящего дома по улице Кокбастау. Даутов услышал крики мужчины, который говорил, что в горящем доме находятся дети, и бросился на помощь.

"Не колеблясь ни мгновения, страж порядка бросился внутрь здания вместе с сотрудником газовой службы. Сквозь плотный дым, рискуя собственной жизнью, они проникли в дом и вынесли на руках троих испуганных детей в возрасте от 9 до 13 лет. Их решительность и самоотверженность предотвратили трагедию", - сообщили в полиции.

Оперативные действия Даутова, газовой службы и пожарных позволили быстро ликвидировать очаг задымления. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в конце апреля военнослужащие Нацгвардии пришли на помощь детям, которые оказались в горящем доме - троих детей эвакуировали из здания.

В марте в Экибастузе полицейские эвакуировали жителей дома, охваченного густым дымом. Инцидент произошел в жилом здании на проспекте Конституции, где загорелось помещение для хранения бытовых отходов.

Также зимой в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали людей через окно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2243085-riskuya-zhiznyu-policeyskiy-i-gazovshchik-spasli-troih-detey-iz-pozhara-v-taldykorgane/