Троих детей вытащили из горящего дома в Караганде гвардейцы

Военнослужащие Нацгвардии пришли на помощь детям, которые оказались в горящем доме - троих детей эвакуировали из здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В ведомстве рассказали подробности.

"Военнослужащие воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК - Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов, направляясь на службу в поселок Долинка, заметили, что горит жилой дом. Экстренно прибыв на место происшествия, гвардейцы без колебаний вошли в горящее здание и вынесли оттуда троих детей", - говорится в сообщении.

Военнослужащие эвакуировали не только детей, но и вынесли из горящего дома 50-литровый газовый баллон, который представлял угрозу взрыва.

"Когда увидели пожар, то сразу ринулись туда. Дети плакали, было очень тяжело дышать из-за дыма, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство - это то, чему нас учат каждый день. Мы присягали защищать людей, и в любой ситуации обязаны оставаться верными этой клятве", — рассказали гвардейцы.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.