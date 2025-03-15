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Спасение людей от пожара в Экибастузе попало на видео

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Пожар
Пожар. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Экибастузе полицейские эвакуировали жителей дома, охваченного густым дымом. Инцидент произошел в жилом здании на проспекте Конституции, где загорелось помещение для хранения бытовых отходов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Телеграм-канале МВД, первыми на место прибыли сотрудники полиции Ерболат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадыгер Рахатулы. Они незамедлительно приступили к спасательной операции. До приезда пожарных они начали эвакуацию жителей. Полицейские на руках вынесли двоих детей и помогли другим жильцам выбраться наружу.

Когда прибыли экстренные службы, правоохранители еще раз проверили квартиры, чтобы убедиться, что в доме никого не осталось. Благодаря оперативным действиям полиции удалось избежать жертв. Момент спасения попал на видео.

Напомним, ранее в одном из домов в Павлодаре тоже произошел пожар. Прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали людей через окно.

Еще ранее двое полицейских во время ночного дежурства спасли жильцов из горящего дома. Инцидент произошел в Петропавловске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2228307-spasenie-lyudey-ot-pozhara-v-ekibastuze-popalo-na-video/