Спасение людей от пожара в Экибастузе попало на видео

В Экибастузе полицейские эвакуировали жителей дома, охваченного густым дымом. Инцидент произошел в жилом здании на проспекте Конституции, где загорелось помещение для хранения бытовых отходов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Телеграм-канале МВД, первыми на место прибыли сотрудники полиции Ерболат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадыгер Рахатулы. Они незамедлительно приступили к спасательной операции. До приезда пожарных они начали эвакуацию жителей. Полицейские на руках вынесли двоих детей и помогли другим жильцам выбраться наружу.

Когда прибыли экстренные службы, правоохранители еще раз проверили квартиры, чтобы убедиться, что в доме никого не осталось. Благодаря оперативным действиям полиции удалось избежать жертв. Момент спасения попал на видео.

Напомним, ранее в одном из домов в Павлодаре тоже произошел пожар. Прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали людей через окно.

Еще ранее двое полицейских во время ночного дежурства спасли жильцов из горящего дома. Инцидент произошел в Петропавловске.