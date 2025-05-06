До 33 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 6 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

В Астане будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте тоже осадков не будет, синоптики обещают переменную облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.