До 33 градусов жары обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 6 мая, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают жаркую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается солнечная погода без осадков. Температура днем поднимется до 25 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.
В Астане будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до 25 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.
В Шымкенте тоже осадков не будет, синоптики обещают переменную облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242302-do-33-gradusov-zhary-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/