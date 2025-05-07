Режим ЧС не вводили: акимат Актобе отказал жителям в компенсации за затопленные паводком дома

В пригороде Актобе еще при мартовском паводке вода затопила улицу и дома жителей. Акимат отказал им в компенсациях, так как режим ЧС не вводили, передает сайт телеканала КТК.

В пригороде Актобе жители до сих пор не могут прийти в себя после мартовского паводка. Вода затопила их дома, уничтожила имущество. Но на компенсации людям рассчитывать не приходится, потому что режим ЧС в регионе не вводили. Как сейчас выглядит жилой массив и есть ли шанс на возмещение ущерба?

Прошло больше месяца с тех пор, как в жилом массиве Нижний Курайли вода затопила дома, летние кухни, сараи и септики. Люди лишились продуктов, имущества, у жилых строений осыпается фундамент.

Местные до сих пор с ужасом вспоминают, как им приходилось вычерпывать воду и сушить насквозь промокшие мебель и одежду.

"Уровень воды доходил до 40 сантиметров. Мой дом был затоплен, до кухни дошла вода. Сейчас в фундаменте трещины, а в комнатах сырость. Улица до сих пор в том же состоянии. Песок не убрали, мост не доделали", - рассказала Рахиля Шалкарбаева.

Жители уверены, нынешний потоп стал следствием халатности. В прошлом году, когда массив тоже тонул, на речке решили строить водопропускное сооружение.

Люди утверждают: проект был сырой, и они даже предупреждали об этом. Только специалисты прислушиваться к аксакалам не стали. А потом и сами удостоверились, что совет был дельный.

"Мы говорили, что кольца слишком маленькие и не способны пропустить талую воду. Нас не послушали. Но так в итоге и получилось: вода не смогла пройти через эти кольца, и всю улицу затопило. А следом и наши дома", - сообщила Гульбану Мырхина.

Люди хотят, чтобы им оказали помощь. Девять семей официально обратились с письмом к акиму города в надежде на компенсацию.

"Мы просили, чтобы нам восстановили ущерб. Пусть кто-то оплачивает наши расходы. У нас дома, например, трещинами пошли. Где нам жить теперь? У нас дети!" - говорит Эльмира Калиева.

Но в акимате всех послали в суд. Оказывается, выплаты людям не положены. Режима ЧС в связи с паводками в этом году не объявляли, а значит, и рассчитывать на компенсацию нельзя.

Все, что обещают - доделать искусственное сооружение. На этот раз - уже с учетом советов местных аксакалов.

"На данный момент на этот участок мы привезли более объемное сооружение водопропускное, размером 2 на 2,5. Как возобновим работы на данном участке, данное устройство будет заменено. Проект полностью прошел государственную экспертизу, то есть все нюансы в этом проекте уже предусмотрены", - сообщил инспектор сектора автомобильных дорог отдела ЖКХ акимата Актобе Сакен Баубеков.

Ну а жители послушали чиновников и обратились с коллективным иском в суд.

Источник: КТК

Напомним, в марте также сообщалось, что когда в областном центре Актюбинской области начались паводки - большая вода пришла в жилой массив Нижний Курайли, который и в прошлом году пострадал от талых вод.

Прошлой весной жилой массив тоже сильно топило. После этого в акимате решили построить здесь мост с кольцами, по которым должна была проходить вода. Но жители говорят: проект был непродуманным, и они пытались предупредить об этом специалистов.

Отметим, что в феврале премьер-министр Олжас Бектенов вновь напомнил акимам о персональной ответственности за подготовку к паводкам.

Тогда же министр по ЧС Чингис Аринов во время брифинга рассказал, что 1223 населенных пункта в стране могут остаться под водой в текущем году.