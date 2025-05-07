Движение по участку шоссе Алаш временно перекроют в Астане

В связи с проведением ремонтных работ с 8 по 12 мая текущего года будет частично перекрыто движение на участке шоссе Алаш, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт шоссе Алаш на участке от ул. 191 до ул. 69.

В связи с проведением ремонтных работ с 8 по 12 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Дорожные работы в Астане. Фото: акимат Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Добавим, также мы писали, что Астане частично перекроют движение по проспекту Абылай хана из-за среднего ремонта, работы закончатся к 9 мая.

Также участок улицы Жанаконыс закроют на ремонт в Астане - движение будет полностью перекрыто с с 8 по 9 мая.

Кроме того, в акимате напомнили, что с 5 по 11 мая текущего года частично перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. Сембинова до ул. Брусиловского.