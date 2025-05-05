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Сильные осадки и буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Люди переходят дорогу в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

6 мая в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на юге области порывы 15 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется, на севере области - высокая пожарная опасность.

Завтра на востоке, юге, в центре области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области пообещали сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области - высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, ночью гроза, днем на юге, севере, востоке области гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

А на западе, севере, в центре Мангистауской области будет гроза. На западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Во вторник на западе Актюбинской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

6 мая днем в центре, на востоке Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, днем на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с.

6-8 мая в области Жетісу усилится ветер северо-восточный на востоке, в центре, в горных районах области 15-20 м/c. 6-8 мая на западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра в области Абай ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

6 мая в Восточно-Казахстанской области тоже усилится ветер северо-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

А на юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Во вторник в Астане тоже ожидается высокая пожарная опасность.

6 мая днем на западе, севере Акмолинской области возможна гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

6-8 мая на севере, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242269-silnye-osadki-i-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/