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Как преображается озеро Сайран в Алматы (фото)

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Проект модернизации озера Сайран
Проект модернизации озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев представил отчет о проделанной в мегаполисе работе с 1 по 30 апреля. В документе говорится о благоустройстве озера Сайран, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщил Досаев в своем отчете за период с 1 по 30 апреля, в этом году в Алматы отремонтируют сразу четыре фонтанных комплекса: Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики и фонтан у театра им. Г. Мусрепова.

Акимат уже заключил договор на комплексную модернизацию фонтанных комплексов на сумму 5,6 млрд тенге.

Фонтан
Фонтан. Фото: акимат Алматы

В отчете акима Алматы также говорится о ходе исполнения поручений по благоустройству озера Сайран и развитию общественных пространств.

"На сегодня на 90% выполнены работы по благоустройству территории вокруг озера Сайран. Здесь было высажено 200 крупных деревьев высотой более 6 метров, привезенных из питомника Lorberg в Германии, а также 3 300 кустарников", - указано в отчете.

Проект модернизации озера Сайран
Проект модернизации озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Проект модернизации озера Сайран
Проект модернизации озера Сайран. Фото: акимат Алматы

Проект модернизации озера Сайран
Проект модернизации озера Сайран. Фото: акимат Алматы

В рамках развития общественных пространств в Алматы появится новый сквер на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди, где уже посажены 50 крупномерных деревьев высотой более 6 метров. Здесь также проводятся работы по изготовлению резервуара и прокладке инженерных сетей.

Впервые в акимате Алматы показывали, как будет выглядеть набережная озера Сайран после реконструкции, осенью прошлого года.

В апреле Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран. Тогда сообщалось, что основные строительные работы, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%, ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

А в декабре Ерболат Досаев рассказывал о планах на автовокзал "Сайран", находящийся рядом с озером.

Обустройство общественных пространств
Обустройство общественных пространств. Проект: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242398-kak-preobrazhaetsya-ozero-sayran-v-almaty-foto/