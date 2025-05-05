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Жара выше 30 градусов ждет жителей Шымкента на этой неделе

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Люди сидят в тени деревьев
Жаркая погода. Иллюстративное фото: Busa Photography/Getty Images

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 мая, ожидается жаркая погода - столбики термометров поднимутся выше 30 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

5 мая в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 23 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

6 мая ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 5,5 м/с.

7 мая вновь будет пасмурно. Средняя температура – плюс 26 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

8 мая в Шымкенте осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

9 мая обещают небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

10 мая будет солнечно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,6 м/с.

11 мая, по прогнозам, будет ясно, без осадков. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 31 градуса, но ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241909-zhara-vyshe-30-gradusov-zhdet-zhiteley-shymkenta-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жара выше 30 градусов ждет жителей Шымкента на этой неделе