Редкий снимок Токаева в студенческие годы опубликовали в Сети

Китаевед Иван Зуенко поделился архивным фото, на котором изображен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время студенческой стажировки в Китае, передает NUR.KZ.

Черно-белый снимок президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был сделан в китайской провинции Цзянсу в 1983 году.

"В моих архивах нашлась фотография двух стажеров из первой группы 1983/1984 года, которая была совсем небольшой — всего 10 человек. В отличие от последующих потоков, состоявших из известных в академической среде китаеведов, эта группа могла показаться незаметной. Однако как минимум двое ее участников оставили заметный след в истории", — написал Зуенко в своем Telegram-канале.

По его словам, на фото изображены Касым-Жомарт Токаев — в то время 30-летний сотрудник МИД СССР и выпускник МГИМО, а также Игорь Моргулов — тогда 22-летний выпускник ИСАА МГУ, ныне посол Российской Федерации в Китае.

Также на снимке присутствует Андрей Царенко, студент МГИМО в 1983 году, который позже стал сотрудником советского посольства. Фотография была сделана во время поездки в Уси, провинция Цзянсу.

Ранее архивную фотографию Касым-Жомарта Токаева, сделанную в 1989 году, показала пресс-служба президента.

Также ранее было опубликовано традиционное "субботнее фото". Отмечается, что на нем запечатлен 17-летний Касым-Жомарт Токаев.