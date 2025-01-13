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"Действительно жемчужина": опубликован еще один снимок Токаева в студенческие годы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента

Китаевед Иван Зуенко показал еще одну редкую фотографию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – времен, когда тот еще был студентом, передает NUR.KZ.

"Спасибо уважаемому Андрею Витальевичу Царенко, замечательному китаисту, директору Евразийского центра международных проектов "ДАТУН" 大同 МНИИПУ, который поделился фото из личного архива. И это действительно жемчужина!

Фото группы советских стажеров 1983/1984 учебного года на занятиях в Пекинском институте языка 北京语言学院 (ныне позиционирует себя за рубежом как Пекинский университет языка и культуры).

Фото занятий в Пекинском институте языка (1983-1954 гг)
Фото занятий в Пекинском институте языка (1983-1954 гг). Фото: t.me/china80s

На первом ряду крайний слева — сам Андрей Витальевич. За ним, второй на втором ряду – Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, ныне президент Казахстана. Рядом с ним – Антонина Федоровна Котова, на тот момент декан историко-филологического факультета ИСАА МГУ. Крайний справа на первом ряду – выпускник ИСАА МГУ Игорь Владимирович Моргулов, ныне посол Российской Федерации в КНР.

Очень атмосферное и характерное фото. Начиная от гендерного и возрастного состава группы, заканчивая обстановкой в учебной аудитории. Настоящий клад!" – написал Зуенко.

Ранее Зуенко делился другим фото Токаева в студенческие годы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2211213-nastoyashchiy-klad-opublikovan-eshche-odin-redkiy-snimok-tokaeva-v-studencheskie-gody/

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