Архивные фото отца Токаева опубликовал пресс-секретарь президента страны

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своих соцсетях опубликовал фотографии Кемеля Токаева - отца Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей странице в Facebook поделился фотографиями Кемеля Токаева, отца главы государства.

Желдибай отметил, что опубликованные им фото были сделаны в Мангистауской области в 1984 году.

Ранее мы писали о том, что известно об отце президента Казахстана. Он родился 2 октября 1923 года в селе Кальпе Каратальского района Алматинской области. Отмечалось, что Кемель Токаев был признан основоположником детективного жанра в Казахстане.

В январе этого года мы писали, что еще одну редкую фотографию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - времен, когда тот еще был студентом.

До этого Зуенко делился другим фото президента Казахстана в студенческие годы. Это фото, со слов китаеведа, он взял из книги самого Токаева.

Также пресс-служба президента делилась архивным снимком Токаева, сделанным в 1989 году. В кадре президент Казахстана стоит перед вертолетом на взлетно-посадочном поле. В том же году публиковалось фото 17-летнего Касым-Жомарта Токаева. В том возрасте он учился на 1 курсе МГИМО.