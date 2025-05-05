Как в Алматы будут бороться с аварийным отключением света

Освещение в Алматы переведут на автоматическое управление. Для этого до конца 2025 года в городе заменят 800 шкафов управления наружным освещением, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Исходя из сообщения пресс-службы акимата города Алматы, для перехода на умное управление освещением будет производиться замена 800 из 1100 устаревших шкафов управления наружного освещения (ШУНО).

"В городе полным ходом идет замена старых шкафов управления на новые. Установленное в них современное оборудование позволяет значительно сократить количество аварийных отключений, ускоряя процесс обнаружения и устранения неисправностей и в целом обеспечивая бесперебойное и качественное наружное освещение. В текущем году планируется установка 800 новых ШУНО. Ранее 60% отключений линий было вызвано изношенностью именно этого оборудования", - пояснил руководитель ГКП "Алматы Кала Жарык" Игорь Мысик.

Важным направлением стала архитектурно-декоративная подсветка. В 2025 году она охватит 70 зданий - от КазНУ, консерватории им. Курмангазы и спорткомплекса им. Балуана Шолака до вокзалов и трамплина "Сункар". Подсветка уже появилась на зданиях Казгидромета, Дома армии и акиматов.

В акимате также напомнили, что в прошлом году завершили работы по подсветке 56 памятников истории и культуры. Установили 128 прожекторов. Преобразился и парк 28 гвардейцев-панфиловцев: заменили 470 светильников, смонтировали более 6 км кабельных линий и 450 автоматических выключателей.

Ранее мы сообщали, что в Алматы начали строительство 16 км новых линий наружного освещения на 84 неосвещенных участках.

Также в этом году на улицах Ауэзовского района планируется восстановление 52 км кабельных линий, установка 487 опор освещения, замена более 2500 светильников.

В феврале аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Жетысуского района о том, что в текущем году планируется провести освещение 600 ранее не освещенных участков города, установку 4 500 светоточек и продолжить строительство линий протяженностью 136 км. Такие меры позволят достигнуть 100% освещенности городских пространств.