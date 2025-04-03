Когда освещением охватят всю территорию Алматы, рассказал Досаев

В этом году на улицах Ауэзовского района планируется восстановление 52 км кабельных линий, установка 487 опор освещения, замена более 2500 светильников, передает NUR.KZ.

Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями района. По его словам, до сентября 2025 года планируется осветить оставшийся 81 неосвещенный в прошедшем году участок. На сегодня заключение ПСД получено, работы начнутся в апреле 2025 года.

Также, со слов акима, в текущем году планируется реконструкция 36,3 км электрических сетей и ремонт 49 трансформаторных подстанций.

Ранее, в 2024 году для улучшения наружного освещения были восстановлены 42,3 км кабельных линий, установлены 152 новые опоры освещения и заменены более 3 800 светильников.

Для обеспечения населения стабильным электроснабжением в прошлом году АО "АЖК" завершена реконструкция 23 км электрических сетей, отремонтировано 29 трансформаторных подстанций и 5 распределительных станций.

Доля уличного освещения в 2024 году достигла 85%, а в текущем году ее уровень составит 100%.

Подсветка домов. Фото: акимат Алматы

Кроме того, в прошлом году на фасадах 36 жилых домов была установлена декоративная подсветка, в том числе проведен текущий ремонт фасадов 28 домов. В 2025 году планируются работы по установке декоративного освещения на 42 домах и текущий ремонт фасадов 12 домов.

"Для обеспечения высокого уровня безопасности и комфортных условий для проживания в 2024 году проведен капитальный ремонт 39 МЖД и заменены 30 лифтов в 20 МЖД. В 2025 году планируется проведение капитального ремонта 45 МЖД и замена 34 лифтов 32 МЖД", - отметил аким Алматы.

Напомним, что по поручению Ерболата Досаева за 2022-2024 годы в городе отремонтированы фасады 355 домов. В целом в 2025-2026 годах планируется ремонт еще 296 фасадов. Эти меры направлены на улучшение эстетического облика города.

Ранее сообщалось, что алматинцы нередко жаловались на недостаток уличного освещения, ведь темные улицы создают неудобства и повышают риски для пешеходов и водителей. Однако ситуация начала меняться.

Также сообщалось, что на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала года бригады осветили 95 участков города.