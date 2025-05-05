Когда Алматы на 100% обеспечат освещением и водой, рассказали в акимате

В Алматы начали строительство 16 км новых линий наружного освещения на 84 неосвещенных участках. Также в городе построят и реконструируют 260 км сетей водоснабжения, передает NUR.KZ.

Как сообщают в акимате, 25 апреля был объявлен конкурс на строительство 93,2 км новых линий на 255 неосвещенных участках, об этом аким города Ерболат Досаев отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву.

"На 7 магистральных улицах города модернизировано 19,6 км линий освещения с установкой 400 новых светильников и заменой 1,1 тыс. существующих светильников с увеличением их мощностей в 2 раза.

Для повышения качества регулирования наружного освещения заменено 320 шкафов управления наружным освещением из 1 100 ШУНО, требующих модернизации. В 2025 году планируется обновить 70% таких шкафов. Это позволит значительно улучшить надежность и оперативность регулирования осветительных систем в городе", - сообщили в акимате.

Освещение в Алматы. Фото: акимат Алматы

Кроме того, с начала этого года декоративно-архитектурное освещение установлено на трех знаковых объектах: на двух зданиях, расположенных на площади Республики, а также на Военно-историческом музее. В 2024 году такие работы были выполнены на 25 объектах.

Ожидается, что концу текущего года планируется приблизить показатель освещенности города к 100%.

Немалое внимание уделяется и обеспечению горожан водой - для этого в этом году будет построено и реконструировано 260 км сетей водоснабжения, что позволит увеличить охват водоснабжением жителей города Алматы с текущих 99,6% до 99,9%.

Водоснабжение. Фото: акимат Алматы

Уже заключены 23 договора на строительство и реконструкцию 190 км сетей водоснабжения, из них в апреле 2025 года построено 16,3 км сетей.

"Работы по строительству водозаборного сооружения на реке "Аксай" выполнены на 85%, по водозаборному сооружению "Ерменсай" 9 апреля 2025 года объявлен конкурс для определения подрядной организации.

В целях обеспечения бережного водопотребления с начала 2025 года установлено 39 тыс. индивидуальных приборов учета холодной воды, из них 8,9 тыс. - в апреле текущего года. Это позволило увеличить уровень приборизации с 67% в 2024 году до 75% в апреле 2025 года. По итогам 2025 года уровень приборизации будет доведен до 90%", - заключили в акимате.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал о масштабной работе по строительству и модернизации электрических сетей в Турксибском районе города.

Также сообщалось, что в этом году на улицах Ауэзовского района планируется восстановление 52 км кабельных линий, установка 487 опор освещения, замена более 2500 светильников.