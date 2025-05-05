Строительство BRT в Алматы: в акимате рассказали о ходе работ

В пресс-службе акимата Алматы рассказали о ходе работ по строительству двух линий BRT в мегаполисе, которые начались 25 апреля, передает NUR.KZ.

В акимате напомнили, что 23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

А 26 апреля 2025 года начаты работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, с комплексным благоустройством улиц по принципу "от фасада до фасада".

"Сегодня ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Для обеспечения удобства горожан подготовлена схема дорожного движения для организации объезда на период проведения СМР с оповещением в социальных сетях и специальном Telegram-канале "Almaty Joly", - сказано в сообщении.

Ранее в акимате Алматы рассказали, зачем нужно строить BRT.

"BRT - это скоростная автобусная система с отдельными полосами движения, приоритетом на перекрестках и "умными" светофорами. По сути - метро на колесах, но проще и дешевле в строительстве.

В Боготе система увеличила пассажиропоток до более 2,5 млн человек, сократила время пути на 32%, а выбросы углекислого газа - на 40%. В Стамбуле BRT перевозит 700 тыс. человек в день", - сообщили в акимате.

Ожидается, что в Алматы BRT поможет увеличить среднюю скорость автобусов на 70%, сократить интервалы между рейсами до 4-7 минут, запустить порядка 9 магистральных маршрутов с составом большого класса.