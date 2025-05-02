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Ограничения для пешеходов и водителей сразу на нескольких улицах введут в Астане

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Военный парад
Военный парад. Архивное фото: Facebook/@davr24official

В Астане из-за репетиций военного парада 3 и 4 мая на ряде улиц введут временные ограничения, в том числе и для пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Так, 3 мая с 05:00 до 06:00 по маршруту улицы А-334 - проспект Акжол - проспект Кошкарбаева - проспект Момышулы - проспект Тәуелсіздік пройдет военная техника. Колонна будет выдвигаться к месту тренировки.

Также 3 мая с 05:00 до 06:30 по маршруту улица А-334 - проспект Акжол - проспект Кошкарбаева - проспект Момышулы - проспект Тәуелсіздік будет двигаться военная техника, направляющаяся к месту тренировок.

Сразу после этого, с 06:30 до 08:00, по маршруту А-334 - Акжол - Кошкарбаева - Аманжолова - Нажимеденова начнется подвоз личного состава парадного расчета.

"Дополнительно с 05:00 до 13:00 перекроют проспект Тәуелсіздік (от Момышулы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Акыртас, Калдаякова и Кошкарбаева, где будет временно размещена техника.

С 05:00 до 14:00 будет закрыта стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К.Куанышбаева, а также ограничен проезд и парковка на улицах Куанышбаева, Нажимеденова, Байтурсынова и Нурмаганбетова, для размещения автобусов с личным составом", - рассказали в акимате.

Завершится день возвращением военных - с 12:30 до 14:00 техника и автобусы проедут по маршруту Нурмаганбетова -Кошкарбаева - Акжол - А-334 обратно в пункт дислокации.

4 мая, по данным акимата, план движения будет аналогичным: с раннего утра начнется движение военной техники и подвоз участников парада, с 05:00 до 14:00 - перекрытие тех же улиц, что и 3 мая, с 12:30 до 14:00 - возвращение колонн по указанному маршруту.

"Вместе с тем возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам.

В целях безопасности на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов. Проход и проезд на указанных участках возобновят по окончании всех мероприятий. Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в акимате.

Кроме того, 3, 4, 7 мая изменится схема движения следующих автобусных маршрутов: № 3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504.

Ранее мы писали, что парад Победы пройдет в три этапа - торжественное прохождение строевых подразделений, демонстрация военной техники, завершит его масштабное авиашоу.

Также сообщалось, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. На проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241402-voennaya-tehnika-perekrytiya-ulic-ogranicheniya-dlya-peshehodov-akimat-obratilsya-k-zhitelyam-astany/