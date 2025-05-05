Видео с юным казахстанцем и танкистом умилило пользователей Казнета

В Сети опубликовали видео, как в Астане ребенок наблюдает за репетицией парада Победы и машет рукой военным. Танкист помахал в ответ малышу, что вызвало восторг юного астанчанина, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте V_astane_official. На нем запечатлен ребенок, наблюдающий за репетицией парада Победы в Астане, и машущий ему в ответ военный.

Момент, когда танкист помахал ребенку, вызвало радость у мальчика и умиление у смотрящих ролик казахстанцев.

"Для ребенка это конечно же радость", "Милота", "Да будет мир", "Военные красавчики, служат во благо родины, и при первой атаке готовы отдать жизни", - пишут пользователи в комментариях под видео и ставят эмодзи с сердечками и огоньками.

Напомним, ранее в Сети появились видео тренировочных полетов истребителей над Астаной.

Также в Минобороны рассказали, как проходят тренировки военнослужащих, готовящихся к параду в Астане - они продолжаются не менее четырех часов в день.

"Наша цель - продемонстрировать народу Казахстана всю красоту и мощь нашей армии", - отметил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению.

Отмечается, что генеральные репетиции парада запланированы на 3 и 5 мая с участием пеших расчетов, военной техники и авиации.

Ранее в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.

Добавим, что ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы выплатят материальную помощь в размере 5 млн тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Кроме того, в стране живут 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.