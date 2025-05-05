"Смешались пассажирские потоки": сбои в работе аэропорта привели к задержкам рейсов в Алматы

В зоне прилета внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой, из-за чего произошла задержка рейсов и смешение потока пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сегодня в зоне прилета внутренних рейсов аэропорта Алматы случился кратковременный сбой в системе контроля доступа.

Из-за этого на некоторое время все пассажирские потоки смешались.

"В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а его сотрудники принесли извинения за возможные неудобства.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы случился сбой в работе системы регистрации. После в КГА прокомментировали произошедший сбой, ответив на предположения, что все случилось из-за якобы находящихся в Турции серверов.

Также осенью прошлого года алматинцы в соцсетях стали жаловаться на большие очереди в аэропорту из-за сбоев в системе пограничного контроля пассажиров. В пресс-службе воздушной гавани объяснили причину.

При этом в начале октября аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание по вопросам деятельности Международного аэропорта, указав на ряд недостатков, которые нужно устранить.

"После его открытия выявились определенные недостатки в работе терминала, такие как неисправность дренажной системы, сбой в работе эскалаторов, задержки при выдаче багажа, трещины в стенах и другие", - отмечается в сообщении госоргана.