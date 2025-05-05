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Жару до 31 градуса и дожди несколько дней подряд обещают в Алматы на этой неделе

Опубликовано:

Капли дождя на стекле
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 мая, ожидается теплая погода, но во второй половине недели в городе обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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5 мая в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

6 мая ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 2,8 м/с.

7 мая осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 26 градусов, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

8 мая в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 29 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,3 м/с.

9 мая вновь ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

10 мая снова обещают небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, минимальная – плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,4 м/с.

11 мая, по прогнозам, вновь будет идти небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241918-zharu-do-31-gradusa-i-dozhdi-neskolko-dney-podryad-obeshchayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Жару до 31 градуса и дожди несколько дней подряд обещают в Алматы на этой неделе