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Спасатели Алматы обратились к жителям города из-за ситуации в горах

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Снежная лавина спускается
Лавина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ДЧС Алматы обратились к жителям города и туристам с просьбой не посещать горы в ближайшие дни из-за опасности схода лавин, передает NUR.KZ.

В ДЧС города Алматы сообщили, что в связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова, с 3 по 6 мая сохраняется опасность схода снежных лавин.

"Просим туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны, чтобы не провоцировать сход снежных лавин. Кроме того, соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - сказано в сообщении.

Сегодня также сообщалось, что казахстанец, который отдыхал на радоновых источниках в алматинском ущелье Алма-Арасан, чудом не пострадал в результате камнепада.

Что делать при сходе лавины?

МЧС РК предупреждает: чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин.

Если было объявлено предупреждение об угрозе лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то, прежде чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, где есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов (это простое правило поведения, как отмечают в МЧС, вполне способно спасти жизнь).

Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше на 2-3 дня отложить, а в случае отсутствия лавин дождаться, пока он осядет. Также очень важно не ходить в горы одному или вдвоем - желательно держаться группой, это всегда обеспечит страховку при ЧП. Например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника.

Перед тем как выйти в горы, желательно захватить с собой лавинный приемопередатчик, который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека.

Очень важно не забыть захватить с собой мобильный телефон. Не будет лишним взять специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек, дающих возможность "всплыть" оказавшемуся в лавине человеку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241837-spasateli-almaty-obratilis-k-zhitelyam-goroda-iz-za-situacii-v-gorah/