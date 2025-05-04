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Грозы, пожарная опасность и подъем уровня воды: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Опубликовано:

Гроза на природе
Молния. Иллюстративное фото: Layne Kennedy / Getty Images

Синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник, 5 мая, во многих регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в связи со сбросом воды из Бартогайского водохранилища на гидрологическом посту Шелек, вАлматинской области наблюдалось повышение уровня воды. Сегодня уровень воды составлял 158 см (опасный уровень - 186 см).

"В случае увеличения объема сброса воды в ближайшее время возможен подъем уровня выше опасной отметки, выход реки из русла и затопление прибрежных территорий. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", - сообщили в "Казгидромете".

Кроме того, завтра на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

На востоке, в центре, горных районах области Жетісу днем ожидается гроза, на западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В центре области Ұлытау сохраняется, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза, на западе, юге области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1 градуса. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге ожидаются гроза, град. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 1 градуса.

В Северо-Казахстанской области ожидаются порывы ветра до 23-28 м/с. В Акмолинской области на западе, юге области на поверхности почвы будут заморозки, на западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается гроза, на северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на западе ожидаются сильный дождь, град, на юге, западе, севере области гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. На севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили консультативный прогноз погоды на май 2025 года, ожидается, что последний весенний месяц будет теплым.

В мае средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части Казахстана, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской области, областей Жетісу и Абай.

А в ДЧС Алматы обратились к жителям города и туристам с просьбой не посещать горы в ближайшие дни из-за опасности схода лавин во время оттепели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241864-grozy-pozharnaya-opasnost-i-podem-urovnya-vody-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-po-kazahstanu/