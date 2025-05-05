До +29 градусов потеплеет в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 5 по 11 мая, ожидается теплая погода без осадков, небольшой дождь ждет горожан лишь к концу недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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5 мая в Астане будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

6 мая ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 3,9 м/с.

7 мая вновь будет пасмурно. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 26 градусов, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

8 мая в Астане обещают облачную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 23 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,2 м/с.

9 мая ожидается небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

10 мая вновь ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,4 м/с.

11 мая, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.