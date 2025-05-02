Град, гроза и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на субботу, 3 мая, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 мая на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, юге, востоке Атырауской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе области Абай прогнозируют заморозки 2 градуса. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В субботу в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области - заморозки 3 градуса. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре области Ұлытау тоже высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области пообещали туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

3 мая днем на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере, западе Актюбинской области возможна гроза, град. Ветер юго-восточный, южный ночью в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области временами 23 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

3 мая ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В субботу на западе, севере Мангистауской области возможна гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Днем на северо-востоке, в центре области прогнозируется пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на северо-востоке, в центре области порывы 17-22 м/с.

А в Туркестанской области усилится ветер восточный, юго-восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с. 3-6 мая на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в пустынных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго- восточный, южный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области - на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Предстоящей ночью в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза. В горных районах области - туман. На севере, юге области - пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 3 мая по области сохранится высокая пожарная опасность.

3 мая ночью на поверхности почвы в Астане прогнозируют заморозки 1 градус.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге - гроза. Ветер юго-восточный ночью на юго-востоке, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В субботу днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы возможны заморозки 2 градуса. На западе области - высокая пожарная опасность.

3 мая ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами тоэе ожидается гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-востчоный ночью на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.