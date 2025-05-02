Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Град, гроза и заморозки: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Град на ладони
Град. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на субботу, 3 мая, из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 мая на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, юге, востоке Атырауской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе области Абай прогнозируют заморозки 2 градуса. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В субботу в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области - заморозки 3 градуса. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре области Ұлытау тоже высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области пообещали туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

3 мая днем на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере, западе Актюбинской области возможна гроза, град. Ветер юго-восточный, южный ночью в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе области временами 23 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

3 мая ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В субботу на западе, севере Мангистауской области возможна гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Днем на северо-востоке, в центре области прогнозируется пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на северо-востоке, в центре области порывы 17-22 м/с.

А в Туркестанской области усилится ветер восточный, юго-восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с. 3-6 мая на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в пустынных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго- восточный, южный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области - на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Предстоящей ночью в горных районах Жамбылской области тоже ожидается гроза. В горных районах области - туман. На севере, юге области - пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 3 мая по области сохранится высокая пожарная опасность.

3 мая ночью на поверхности почвы в Астане прогнозируют заморозки 1 градус.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, юге - гроза. Ветер юго-восточный ночью на юго-востоке, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

В субботу днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы возможны заморозки 2 градуса. На западе области - высокая пожарная опасность.

3 мая ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами тоэе ожидается гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-востчоный ночью на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2241552-grad-groza-i-zamorozki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/