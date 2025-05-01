Грозы, град и дожди обрушатся на регионы Казахстана

В пятницу, 2 мая, на большей части Казахстана ожидается непогода - в регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в пятницу, 2 мая, в Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, скорость ветра будет достигать больше 20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях обещают грозу, туман и усиление ветра до 23-28 м/с. Жителей последней предупреждают еще и о заморозках до 1 градуса.

В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

В Алматинской, Жамбылской областях, а также области Жетісу прогнозируют сильный дождь, град, пыльную бурю и грозу.

В Туркестанской области ожидается гроза, но при этом в регионе объявлена высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау, ВКО и Костанайской области помимо тумана ожидаются заморозки до 1-3 градусов. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается гроза и усиление ветра, а в Актюбинской области прогнозируют заморозки до 3 градусов.