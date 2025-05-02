"Зеркальный кредит на безопасный счет": женщина перевела мошенникам 3 млн тенге в Актюбинской области

Мошенники, представившись сотрудниками КНБ, обманули 62-летнюю пенсионерку. Женщина сама оформила кредит и перевела три миллиона тенге злоумышленникам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

По сведениям Департамента полиции Актюбинской области, сначала пенсионерка получила сообщение в WhatsApp от якобы знакомой. Та сообщила, что сотрудники КНБ проводят проверку и обзванивают жителей.

Вскоре действительно позвонил неизвестный, представился сотрудником Комитета национальной безопасности и сообщил, что на имя женщины мошенники оформили кредит. Для его аннулирования, по словам злоумышленника, необходимо было оформить так называемый "зеркальный кредит" и перевести деньги на "безопасный счет".

"Поверив в обман, пенсионерка оформила кредит и перевела злоумышленникам 3 000 000 тенге", - говорится в сообщении.

Департамент полиции предупреждает:

Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят оформлять кредиты и переводить деньги на "безопасные счета".

Если вам поступает подобный звонок – немедленно прекратите разговор.

Напомним, также в Актюбинской области 45-летняя жительница после звонка мошенников о посылке оформила кредит на 1 млн тенге и перевела им эти деньги.

Недавно жертвой мошенников стала и жительница Актобе. Через WhatsApp она получила звонок якобы от сотрудника Минюста. Поверив его словам, она взяла кредиты и перевела 5,7 млн тенге.

А 75-летняя жительница Степногорска после разговора по телефону якобы со "следователем из Астаны" лишилась всех своих сбережений и денег на карте.