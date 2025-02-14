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Акмолинка лишилась всех своих накоплений после звонка "следователя из Астаны"

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Расстроенная пенсионерка
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Giselleflissak / Getty Images

75-летняя жительница Степногорска после разговора по телефону якобы со "следователем из Астаны" лишилась всех своих сбережений и денег на карте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Акмолинской области полицейские расследуют очередное дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионерки.

"Пожилая женщина стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками правоохранительных органов из столицы", - уточнили в МВД.

Первый звонок на телефон потерпевшей поступил 10 февраля.

"Абонентка заявила, что она является следователем из Астаны, и сообщила о мошеннических действиях со счетами пенсионерки. Несмотря на то, что схема обмана является одной из самых распространенных, акмолинка поверила мошеннице. Видеозвонок от лжесотрудника банка только убедил ее в том, что она подвергается атаке мошенников", - рассказали в ведомстве.

Доверившись неизвестным, женщина самостоятельно направилась в банк, сняла свои личные накопления с депозита и деньги, которые были на карте, и перевела более 990 тысяч тенге злоумышленникам.

11 февраля пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Полицейские вновь подчеркнули, что в большинстве случаев мошенникам удается легко обмануть людей преклонного возраста. Правоохранители убедительно просят граждан предупредить о преступных действиях злоумышленников своих родных.

Ранее стало известно, что жительница Павлодара получила видеозвонок от мошенника, внешне похожего на Джеки Чана, который представился якобы сотрудником Комитета национальной безопасности. Женщина перевела ему 3 млн тенге. Теперь она готовится подать на обидчика в суд.

А в Кокшетау пенсионерка продала свою квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам, сделав при этом более 30 транзакций в разных местах. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации, причем о своем участии рассказывать ей запретили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220905-akmolinka-lishilas-vseh-svoih-nakopleniy-posle-zvonka-sledovatelya-iz-astany/