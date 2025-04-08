Актюбинка ответила на звонок из "Минюста" и потеряла 5,7 млн тенге

Жительница Актобе через WhatsApp получила звонок якобы от сотрудника Минюста. Поверив его словам, она взяла кредиты и перевела 5,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, недавно в Актобе произошел случай мошенничества, в котором жертвой стала 49-летняя женщина. На ее телефон через WhatsApp позвонил неизвестный, представившись сотрудником Министерства юстиции.

"Звонивший сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, а для защиты необходимо оформить зеркальный кредит и перевести деньги на "безопасный" счет", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Поверив словам звонившего, женщина оформила денежные кредиты в двух банках и, следуя указаниям по телефону, перевела 5,7 млн на неизвестный счет.

Департамент полиции настоятельно предупреждает граждан о том, что подобные схемы мошенничества становятся все более распространенными. Казахстанцев призвали быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые требуют перевода денег или предоставления личной информации.

Ранее стало известно, что жительница Актобе, действуя по инструкции якобы сотрудника КНБ, отдала мошенникам 53 млн тенге. Злоумышленники заставили ее продать две квартиры и автомобиль, а вырученные средства перевести на их счет.

А 45-летняя жительница Актюбинской области после звонка мошенников о посылке оформила кредит на 1 млн тенге и перевела им эти деньги. Отмечается, что они представились сотрудниками "Казпочты".